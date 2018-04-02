В городах проведения матчей ЧМ-2018 появятся подразделения туристической полиции

СЕГОДНЯ 14:03 2018-04-02T14:03:11+03:00

Подразделения туристической полиции появятся в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В городах проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут созданы подразделения туристической полиции. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, соответствующее решение принял глава ведомства России Владимир Колокольцев.

"Согласно решению министра, в срок до 5 мая в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи в составе строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции в пределах существующей штатной численности будут образованы подразделения туристической полиции", - сказала Волк.

Она отметила, что в других городах, принимающих матчи чемпионата, будут сформированы специализированные группы из числа полицейских, владеющих иностранными языками.

"В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в документы", - добавила Волк.

Отмечается, что главными направлениями работы туристической полиции станут патрулирование мест массового скопления иностранных болельщиков, а также оказание им помощи в решении возникающих вопросов, передает ТАСС.