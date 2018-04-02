МИД рекомендует россиянам избегать мест массового скопления людей в Тель-Авиве

СЕГОДНЯ 14:03 2018-04-02T14:03:55+03:00

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Гражданам России стоит избегать мест массового скопления людей в израильском Тель-Авиве. Это связано с тем, что в настоящее время в городе активно проходят митинги левых и правых активистов.

«Израиль — в Тель-Авиве проходят митинги левых и правых активистов, посвященные эскалации конфликта на границе сектора Газа. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», - цитирует текст сообщения департамента Ситуационно‐кризисного центра МИД РФ телеканал «360».

Напомним, серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием «Великий марш возвращения» началась в Тель-Авиве в прошлую пятницу. Планируется, что выступления продлятся до середины мая. Люди вышли на улицу после столкновений, в которых, по меньшей мере, погибли 15 палестинцев и еще около 1,5 тысячи человек получили ранения.