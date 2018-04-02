Суд арестовал имущество родственника полковника Захарченко

СЕГОДНЯ 14:12 2018-04-02T14:12:27+03:00

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Имущество объявленного в розыск полковника ФСБ Дмитрия Сенина, который является родственником полковника МВД Дмитрия Захарченко, арестовал суд в Москве. Общая сумма арестованного имущества превышает 300 млн рублей.

«Судом наложен арест на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества», - сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к следствию источник.

По его словам, всего в рамках дела арестовано восемь автомобилей и машино-мест, около 20 квартир в Москве, Подмосковье и Сочи, земельные участки и дома в Московской области.

Напомним, Сенина обвиняют в дезертирстве и взяточничестве. 25 мая 2017 года стало известно, что Сенин скрывается от следствия и объявлен в розыск. Полковник ФСБ якобы был посредником при получении Захарченко взятки на сумму $800 тысяч, пердает сайт kp.ru.