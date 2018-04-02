2018-04-02T14:16:33+03:00
Общество

Путин поручил кабмину усилить контроль за качеством продуктов

Так, наказание за нарушение техрегламентов к пищевой продукции должно быть ужесточено
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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За несоответствие продукции техрегламенту будут жестко наказыватьЗа несоответствие продукции техрегламенту будут жестко наказыватьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство России должно до 30 июля 2018 года представить поправки в законодательство, направленные на ужесточение ответственности за нарушение требований технических регламентов к пищевой продукции. Такое поручение дал глава государства Владимир Путин.

На сайте Кремля уточняется, что кабинет министров также должен принять меры, необходимые для усилия контроля за оборотом продукции "сыроподобного типа". Доклад относительно данной проблемы нужно представить не позднее 15 июня.

Ранее сайт kp.ru на примере самарских магазинов показала, как продавцы и владельцы торговых сетей могут обманывать своих покупателей, продавая им некачественную и просроченную продукцию.

Так, некоторые недобросовестные предприниматели просто заклеивают сроки годности новыми стикерами или проводят акции-распродажи уцененных товаров.

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