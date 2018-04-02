2018-04-02T14:23:25+03:00
Политика

Лавров: Великобритания не ограничивает себя рамками закона в «деле Скрипаля»

Лондон пренебрег обязательными процедурами в рамках ОЗХО, сразу заявив о причастности Москвы
Денис СУХОВ
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ФОТО: Сергей Савостьянов/ТАССФОТО: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Ситуация вокруг «дела Скрипаля» показывает, что для Великобритании, судя по всему, закон не писан: Лондон пренебрег обязательными процедурами, предусмотренными конвенцией о запрещении химического оружия.

Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, «страна, которая имеет подозрение в отношении любого другого государства, имеет полное право и даже обязана обратиться к этому государству. А это государство обязано в течение максимум 10 дней дать исчерпывающий ответ».

«Если обращающаяся сторона сочтёт эти ответы недостаточными, она имеет право созвать внеочередную сессию исполнительного совета ОЗХО и так далее», - добавил минист.

Однако британская сторона не воспользовалась конвенцией и не обратилась к Москве, сразу объявив Россию в причастности к инциденту в Солсбери, резюмировал Лавров.

Как сообщал сайт «КП», осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в городе Солбсери. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, якобы произведенного в России.

Не предъявив никаких доказательств, британские власти заявили, что Москва «весьма вероятно» причастна к отравлению, и анонсировали ряд антироссийских мер, включая высылку дипломатов и заморозку высокоуровневых контактов.

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