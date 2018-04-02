СЕГОДНЯ 14:28 2018-04-02T14:28:13+03:00

Не рекомендуется покупать продукты в мелких торговых точках, продающих скоропортящуюся молочную продукцию и яйца

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Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц и куличей перед Пасхой. Отмечается, что продукты должны быть свежими и содержать только натуральные ингредиенты.

"При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, следов крови, перьев и птичьего помета", - сообщает ведомство.

Отмечается, что для окрашивания лучше взять луковую шелуху или пищевые красители. А при выборе готового кулича необходимо проверить его состав и внешний вид.

"В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать, особенно для детей, отдайте предпочтение натуральным украшениям - миндальным лепесткам, орехам, сахарной пудре или глазури, цукатам и сухофруктам", - добавили в ведомстве.

При покупке творога для пасхи необходимо обратить внимание на цвет и запах, а также маркировку продукта, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Напомним, в этом году православные церкви в разных странах отметят Пасху 8 апреля.