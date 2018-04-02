Рада планирует в четверг рассмотреть постановление по «Северному потоку — 2»

СЕГОДНЯ 14:36 2018-04-02T14:36:16+03:00

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На текущей пленарной неделе Верховная рада рассмотрит постановление по строительству газопровода «Северный поток — 2». Голосование депутаты планируют провести в четверг, 5 апреля. Об этом сообщил председатель Рады Андрей Парубий.

«О "Северном потоке-2" — я очень надеюсь, что в четверг будет готово решение, и мы сможем его внести в зал и проголосовать», - сказал спикер

Глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что с помощью документа Украина хочет «донести всему миру, что доминирование "Газпрома" на рынке опасно», а руководство России якобы никогда не сдерживала свое слово, пишет "Интерфакс-Украина".

«Северный поток — 2» должен обеспечить поставки газа из России в Западную Европу. 27 марта Германия дала разрешение, на укладку труб на ее территории, передает сайт kp.ru. На следующий день председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сообщил о массированной атаке на Россию, целью которой является сорвать строительство газопровода.