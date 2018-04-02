Шойгу; Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в Дагестан

СЕГОДНЯ 14:37 2018-04-02T14:37:14+03:00

Каспийская флотилия была создана более, чем 295 лет назад Фото: "КП" Архив

В настоящий момент в Каспийске активно строятся пирсы, причалы и пункты обслуживания кораблей

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Каспийская флотилия покинет точку базирования в Астрахани и будет переведена в город Каспийск республики Дагестан. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководством ведомства.

"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - цитирует ТАСС главу Минобороны.

По словам Шойгу, такое решение является серьезной составляющей обеспечения безопасности в Каспийском регионе. Ожидается, что строительство мест базирования флотилии завершится уже в следующем году.

Напомним, что в ноябре 2017-го Каспийской флотилии исполнилось 295 лет. Это формирование военных кораблей создавалось для защиты южных морских рубежей и стратегических интересов нашей страны в Прикаспии еще Петром I, сообщает сайт kp.ru.