Шойгу; Каспийская флотилия будет переведена из Астрахани в Дагестан
Каспийская флотилия покинет точку базирования в Астрахани и будет переведена в город Каспийск республики Дагестан. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководством ведомства.
"Принято решение о переводе Каспийской флотилии в Каспийск. Там у нас разворачивается огромная стройка: пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье. Будет увеличиваться количество наших офицеров и военнослужащих кратно", - цитирует ТАСС главу Минобороны.
По словам Шойгу, такое решение является серьезной составляющей обеспечения безопасности в Каспийском регионе. Ожидается, что строительство мест базирования флотилии завершится уже в следующем году.
Напомним, что в ноябре 2017-го Каспийской флотилии исполнилось 295 лет. Это формирование военных кораблей создавалось для защиты южных морских рубежей и стратегических интересов нашей страны в Прикаспии еще Петром I, сообщает сайт kp.ru.