Лавров оценил заявление Трампа о скором выводе американских войск из Сирии

СЕГОДНЯ 14:54 2018-04-02T14:54:18+03:00

Глава МИД РФ отметил, что несмотря все заверения, борьба с терроризмом может быть не единственной целью присутствия США в арабской республике

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские войска в ближайшее время добьются окончательной победы над «Исламским государством»* в Сирии, после чего покинут арабскую республику.

«Если президент США заявил о скором выводе американских сил из Сирии, это означает, что он по крайней мере привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ* США из Сирии уйдут. Будем смотреть»,- отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хассаном Махмудом Али.

Лавров также обратил внимание, что американские спецназ, ВВС и собранная Вашингтоном международная коалиция действуют на территории Сирии незаконно, с грубым нарушением устава ООН. Кроме того США стремятся серьезно закрепиться на восточном берегу Евфрата, что уже выходит за рамки задач по борьбе с терроризмом.

Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании сирийского кризиса, переходу к мирному процессу и решению гуманитарных проблем.

«В этом плане, конечно же, нужно взаимодействовать со всеми, кто в Сирии присутствует, но тот факт, что США находятся там незаконно, никто не отменял», - резюмировал Лавров.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США «вышибают дух из ИГ*» и «очень скоро» американские войска смогут покинуть арабскую республику.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.