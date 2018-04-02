Лавров оценил заявление Трампа о скором выводе американских войск из Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что американские войска в ближайшее время добьются окончательной победы над «Исламским государством»* в Сирии, после чего покинут арабскую республику.
«Если президент США заявил о скором выводе американских сил из Сирии, это означает, что он по крайней мере привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ* США из Сирии уйдут. Будем смотреть»,- отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хассаном Махмудом Али.
Лавров также обратил внимание, что американские спецназ, ВВС и собранная Вашингтоном международная коалиция действуют на территории Сирии незаконно, с грубым нарушением устава ООН. Кроме того США стремятся серьезно закрепиться на восточном берегу Евфрата, что уже выходит за рамки задач по борьбе с терроризмом.
Дипломат подчеркнул, что Россия заинтересована в скорейшем урегулировании сирийского кризиса, переходу к мирному процессу и решению гуманитарных проблем.
«В этом плане, конечно же, нужно взаимодействовать со всеми, кто в Сирии присутствует, но тот факт, что США находятся там незаконно, никто не отменял», - резюмировал Лавров.
Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США «вышибают дух из ИГ*» и «очень скоро» американские войска смогут покинуть арабскую республику.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.