В Госдуме готовят санкции в отношении Латвии за принятие закона о языковой реформе

СЕГОДНЯ 15:00 2018-04-02T15:00:52+03:00

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Решение властей Латвии о переходе всех школ этого прибалтийского государства, включая и русские, на обучение исключительно на латышском языке, в Госдуме России назвали недопустимым и ущемляющим права нацменьшинств. Об этом заявил зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы считаем такое решение недопустимым нарушением фундаментальных прав человека. И выражаем солидарность с протестами русскоязычной общественности, которая еще в прошлом году организовала штаб по борьбе с этой так называемой школьной реформой», - сказал российский парламентарий.

По словам Затулина, российский депутатский корпус уже готовит ряд санкций в отношении Риги, как политического, так экономическогго характера. И намерен просить президента России Владимира Путина их одобрить.

Также Москва намерена на всех международных площадках добиваться отмены языкового закона Риги, чтобы дать возможность русскоязычным гражданам этого европейского государства получать образование на родном языке, пишет ФАН.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал указ о так называемой языковой реформе. Исходя из нее, в течение ближайших трех лет в прибалтийской стране предусматривается постепенный переход к преподаванию в системе среднего образования только на государственном языке. В том числе, и в русских школах.

По глубокому убеждению главы латвийского государства, законопроект позволить консолидировать латвийское общество.

Стоит отметить, что в данной прибалтийской республике с численностью населения чуть менее двух миллионов человек почти половина жителей страны являются этническими русскими, для которых русский язык родной.