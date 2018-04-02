2018-04-02T15:00:52+03:00
В мире

В Госдуме готовят санкции в отношении Латвии за принятие закона о языковой реформе

Накануне власти прибалтийской страны запретили преподавание в школах на русском языке
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Россия пригрозила Латвии санкциями за введение в стране языковой реформыРоссия пригрозила Латвии санкциями за введение в стране языковой реформыФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Решение властей Латвии о переходе всех школ этого прибалтийского государства, включая и русские, на обучение исключительно на латышском языке, в Госдуме России назвали недопустимым и ущемляющим права нацменьшинств. Об этом заявил зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Мы считаем такое решение недопустимым нарушением фундаментальных прав человека. И выражаем солидарность с протестами русскоязычной общественности, которая еще в прошлом году организовала штаб по борьбе с этой так называемой школьной реформой», - сказал российский парламентарий.

По словам Затулина, российский депутатский корпус уже готовит ряд санкций в отношении Риги, как политического, так экономическогго характера. И намерен просить президента России Владимира Путина их одобрить.

Также Москва намерена на всех международных площадках добиваться отмены языкового закона Риги, чтобы дать возможность русскоязычным гражданам этого европейского государства получать образование на родном языке, пишет ФАН.

2 апреля президент Латвии Раймондс Вейонис подписал указ о так называемой языковой реформе. Исходя из нее, в течение ближайших трех лет в прибалтийской стране предусматривается постепенный переход к преподаванию в системе среднего образования только на государственном языке. В том числе, и в русских школах.

По глубокому убеждению главы латвийского государства, законопроект позволить консолидировать латвийское общество.

Стоит отметить, что в данной прибалтийской республике с численностью населения чуть менее двух миллионов человек почти половина жителей страны являются этническими русскими, для которых русский язык родной.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Каспийскую флотилию переместят из Астрахани в Дагестана
МЧС: в Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер
Трамп призвал Конгресс действовать, пока не украли Америку
В Венесуэле на Пасху сожгли чучело Трампа
Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Во Французских Альпах снежная лавина накрыла горнолыжников, один человек погиб
СМИ: Турецкий суд выдал ордер на арест Фетхуллаха Гюлена по делу об убийстве Карлова
В Белграде предложили провести встречу Путина и Трампа в Сербии
Самолет Москва-Бангкок развернулся над Индией и экстренно возвращается обратно из-за смерти пассажира
Береговая охрана Греции спасла попавшую в шторм лодку с 58 мигрантами
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля
В Минфине предложили включить в Налоговый кодекс все квазиналоговые платежи