2018-04-02T15:02:16+03:00
Политика

Роскомнадзор: официальный ответ Telegram по ключам шифрования пока не получали

Ранее юрист компании заявил, что требования ФСБ невыполнимо
Алексей КАРЕЛИН
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Telegram отказывается выдавать персональные данные пользователей.Telegram отказывается выдавать персональные данные пользователей.Фото: EAST NEWS
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Официальный ответ Telegram на уведомление о необходимости выдать ФСБ ключи шифрования переписки Роскомнадзор не получал. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

«По данным на 13:00 2 апреля, Роскомнадзор не получал официального ответа на уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации, которое было направлено 20 марта в адрес Telegram. По получении ответ будет рассмотрен», - сообщили «Интерфаксу» в Роскомнадзоре.

В надзорном органе подчеркнули, что не получали каких-либо сообщений ни от владельцев, ни от администраторов, ни от представителей компании, ни по традиционной почте, ни по электронной.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее юристы Telegram заявили, что технически не могут выполнить приказ ФСБ. 20 марта Роскомнадзор отвел мессенджеру 15 дней на выдачу ключей шифрования под угрозой блокирования приложения на территории России. Основатель Telegram Павел Дуров ответил, что компания не выдаст персональные данные пользователей.

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