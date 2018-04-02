В Москве задержан мужчина, открывший огонь из окна своей квартиры

СЕГОДНЯ 15:13 2018-04-02T15:13:43+03:00

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В воскресенье, 1 апреля, пьяный мужчина открыл стрельбу из окна собственной квартиры на севере Москвы. К настоящему моменту сотрудники столичной полиции и спецназа Росгвардии СОБР уже задержали нарушителя. Такое заявление сделали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Уточняется, что сообщение о стрельбе на улице Радиаторской поступило в полицию в 02:03 по мск. Прибывшие на место инцидента правоохранители вскрыли дверь в квартиру, откуда раздавались выстрелы и задержали безработного мужчину 1986 года рождения.

По данным полицейских, москвич выпивал вместе со своим приятелем и в какой-то момент решил пострелять. Он схватил охотничье ружье, зарегистрированное на него в установленном законом порядке, и четыре раза выстрелил из окна во двор. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, оружие и боеприпасы к нему у мужчины изъяли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 февраля стрельба произошла также в московском Чертаново, однако устроил ее не подвыпивший мужчина, а настоящий киллер. Огонь был открыт по водителю автомобиля "Лексус", которому удалось выжить.