2018-04-02T15:13:43+03:00
Происшествия

В Москве задержан мужчина, открывший огонь из окна своей квартиры

Житель столицы решил пострелять из охотничьего ружья во время распития спиртных напитков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганствеПо факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганствеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В воскресенье, 1 апреля, пьяный мужчина открыл стрельбу из окна собственной квартиры на севере Москвы. К настоящему моменту сотрудники столичной полиции и спецназа Росгвардии СОБР уже задержали нарушителя. Такое заявление сделали в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.

Уточняется, что сообщение о стрельбе на улице Радиаторской поступило в полицию в 02:03 по мск. Прибывшие на место инцидента правоохранители вскрыли дверь в квартиру, откуда раздавались выстрелы и задержали безработного мужчину 1986 года рождения.

По данным полицейских, москвич выпивал вместе со своим приятелем и в какой-то момент решил пострелять. Он схватил охотничье ружье, зарегистрированное на него в установленном законом порядке, и четыре раза выстрелил из окна во двор. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, оружие и боеприпасы к нему у мужчины изъяли. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 22 февраля стрельба произошла также в московском Чертаново, однако устроил ее не подвыпивший мужчина, а настоящий киллер. Огонь был открыт по водителю автомобиля "Лексус", которому удалось выжить.

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