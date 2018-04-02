СМИ: Турецкий суд выдал ордер на арест Фетхуллаха Гюлена по делу об убийстве Карлова
Турецкий суд выдал ордер на арест исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также семи членов так называемой «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которых обвиняют в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.
Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.
Утверждается, что именно Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — находился в непосредственном контакте с исламским проповедником и получал от него инструкции по телефону.
Отметим, что сам Гюлен с 1999 года проживает в США и турецкая сторона давно и безуспешно добивается его выдачи. Анкара обвиняет проповедника и его сторонников в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года.
Как сообщал сайт «КП», российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Стрелявшего в него Мевлюта Алтынташа ликвидировали на месте. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт.
За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.