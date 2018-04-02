СМИ: Турецкий суд выдал ордер на арест Фетхуллаха Гюлена по делу об убийстве Карлова

СЕГОДНЯ 15:48 2018-04-02T15:49:31+03:00

Анкара уверена, что именно проживающий в США исламский общественный деятель причастен к нападению на российского посла

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Турецкий суд выдал ордер на арест исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, а также семи членов так называемой «Террористической организации фетхуллахистов» (ФЕТО), которых обвиняют в причастности к убийству российского посла в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

Утверждается, что именно Гюлен отдал приказ об убийстве Карлова во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - экс-полицейский Мевлют Мерт Алтынташ — находился в непосредственном контакте с исламским проповедником и получал от него инструкции по телефону.

Отметим, что сам Гюлен с 1999 года проживает в США и турецкая сторона давно и безуспешно добивается его выдачи. Анкара обвиняет проповедника и его сторонников в организации попытки госпереворота 15 июля 2016 года.

Как сообщал сайт «КП», российский посол в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре. Стрелявшего в него Мевлюта Алтынташа ликвидировали на месте. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт.

За проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла РФ в Турецкой Республике Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.