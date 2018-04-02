Лукашенко поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов

СЕГОДНЯ 16:04 2018-04-02T16:04:59+03:00

Президент республики выразил уверенность в том, что воля граждан двух стран станет прочным основанием для создания новейшей истории

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своих граждан, а также россиян с Днем единения народов двух стран. Он подчеркнул, что от эффективности совместных усилий наших государств зависит во многом зависят их авторитет и позиции на мировой арене.

"День единения народов Беларуси и России – это знаменательный праздник, который воплощает в себе наше братство и нерушимую дружбу, добрососедство, взаимопонимание и всестороннее сотрудничество. <...> Уверен, что воля белорусов и россиян к единению, как и прежде, будет служить прочным основанием для интеграционного строительства, дальнейшего развития многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории", - говорится в послании, опубликованном на сайте белорусского лидера.

В сообщении также подчеркивается, что главной целью сотрудничества двух стран является улучшение качества жизни людей через расширение взаимовыгодных экономических и гуманитарных связей, а также установление равных прав и социальных гарантий.

По мнению Лукашенко, Россия и Белоруссия вносят значимый вклад в обеспечение мира и безопасности. Это отражается, в частности, в укреплении обороноспособности двух стран и объединение усилий на фоне современных вызовов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин направил своего белорусскому коллеге поздравительную телеграмму, приуроченную к Дню единства.