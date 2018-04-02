В Венесуэле на Пасху сожгли чучело Трампа

СЕГОДНЯ 16:08 2018-04-02T16:11:54+03:00

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1 апреля католический мир отметил Пасху, и в Венесуэле на празднике сожгли чучело президента США Дональда Трампа. В странах Латинской Америки есть традиция жечь чучело Иуды, но в Венесуэле сделали поправку на повестку дня.

Ранее сайт kp.ru писал, что Трамп допустил военное вторжение в Венесуэлу для урегулирования политического кризиса — противостояния президента Николаса Мадуро с оппозицией. Кроме того, Трамп в целях национальной безопасности запретил въезд в Штаты граждан Венесуэлы.

Если латиноамериканцы сравнили президента США с Иудой, то на Родине Трампа изобразили в виде свиньи. Президент со свиным пятачком красуется на обложке последнего номера журнала New York Magazine.

А в микроблоге Twitter знаменитый актер Джим Керри опубликовал шарж на лидера страны и назвал его «Ты кричишь. Я кричу. Когда-нибудь мы перестанем кричать?» Актер изобразил президента в халате с грудью нараспашку, Трамп поедает мороженное и трогает пальцем свой сосок. Свое творение Керри предложил разместить в Смитсоновской Национальной галерее, куда все президенты США традиционно сдают свои портреты по окончании своих сроков.