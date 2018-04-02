Трамп призвал Конгресс действовать, пока не украли Америку

СЕГОДНЯ 16:18 2018-04-02T16:18:17+03:00

Президент США призвал парламентариев во что бы то ни стало принять закон о защите границ и остановить поток нелегальных мигрантов из Мексики

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Президент США Дональд Трамп призвал Конгресс немедленно принять закон о защите границ, чтобы остановить приток нелегальных мигрантов и наркорафик из Мексики. Соответствующее заявление американский лидер сделал на своей странице в Твиттер.

«Пограничники (и сотрудники службы иммиграционного контроля ICE) делают все, что в их силах, но слабые законы демократов не дают им выполнять свою работу. Действуйте сейчас, Конгресс, или нашу страну украдут», - написал Трамп.

Глава государства также вновь раскритиковал Демократическую партию, которая, по его мнению, совершенно забросила работу по DACA - программе Deferred Action for Childhood Arrivals, запущенной на 2 года администрацией экс-президента Барака Обамы. Она позволяет несовершеннолетним детям нелегальных мигрантов избегать депортации из США.

«Мы должны построить Стену (на границе с Мексикой) и защитить границу надлежащим законодательством. Демократы не хотят защищать границу, что влечет за собой рост наркотрафика и преступности», - добавил Трамп.

Он также отметил, что мексиканские власти со своей стороны никак не препятствуют нелегальной миграции в США через свою территорию, хотя имеют для этого все возможности.

«Они смеются над нашим бестолковым миграционным законодательством», - посетовал президент США и пообещал исключить Мексику из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), если ситуация не изменится.