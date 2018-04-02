МЧС: в Москве в ближайшие часы ожидается сильный ветер

СЕГОДНЯ 16:19 2018-04-02T16:19:35+03:00

В Москве и Подмосковье ожидается сильный ветер Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

До конца суток 2 апреля возможен ветер с порывами до 17 метров в секунду

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В понедельник, 2 апреля, в Москве ожидается сильный ветер, скорость которого при порывах составит до 17 метров в секунду.

"В ближайшие часы с сохранением до конца суток 2 апреля в Москве местами ожидается усиление южного ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили в Главном управлении МЧС России по столице.

Специалисты ведомства советуют столичным жителям обходить рекламные щиты и плохо укрепленные конструкции, не укрываться под деревьями.

"Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - говорится в сообщении МЧС, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее в понедельник в Гидрометцентре России сообщили о повышении уровня погодной опасности в Москве и регионе до "желтого" из-за сильного ветра с порывами до 12-17 метров в секунду. Отмечалось, что в столице и Подмосковье днем потеплеет до 8-10 градусов, возможен небольшой дождь.