СЕГОДНЯ 16:41 2018-04-02T16:41:30+03:00

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Задержание руководителей группы «Сумма» братьев Магомедовых по делу о крупномасштабных хищениях из российского бюджета прокомментировал "Комсомольской правде" бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Мы против ареста предпринимателей на стадии следствия. В соответствии со ст.108 УПК они не должны подвергаться аресту поскольку это разрушает их бизнес. В случае с Магомедовыми он вообще может оказаться в очень тяжелом состоянии. Если была угроза отъезда за рубеж, можно было бы применить домашний арест. Что касается существа предъявленных претензий, то мы не получали от» Магомедовых обращения, не знаем материалов дела, не понимаем, в чем их обвиняют. Если получим обращение – будем заниматься.

Напомним, в минувшую субботу Тверской суд Москвы арестовал гендиректора компании "Сумма" миллиардера Зиявудина Магомедова, его старшего брата, заместителя и экс-сенатора от Смоленской области Магомеда Магомедова, а также бывшего руководителя компании Интекс, входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Расследование проводится в связи с хищениями, в частности, при строительстве футбольных стадионов в Калининграде и Санкт-Петербурге. Всего же, как сообщили КП источники, близкие к следствию, в деле пока 7 эпизодов.

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