2018-04-02T19:14:07+03:00
Экономика

ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»

Объем проблемных активов составит 1,1 трлн рублей
Денис СУХОВ
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ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»Фото: REUTERS
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Центробанк создаст структуру для работы с проблемными и непрофильными активами санируемых кредитных организаций. Она будет действовать как фонд прямых инвестиций, созданный на базе банка «Траст». Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

«После взвешивания всех «за» и «против» банк «плохих» активов будет делаться на базе банка «Траст». К банку «Траст» будут присоединяться активы банка «Рост», активы Автовазбанка (санируется Промсвязьбанком) и часть активов после разделения баланса Промсвязьбанка», - сказал Поздышев.

Общий объем активов создаваемого фонда составит 1,1 трлн рублей. Ранее ЦБ предоставил эти средства «Трасту» и Рост Банку под ставку 0,5% для погашения задолженности перед санаторами.

«Сейчас средства предоставлены сроком на один год, при этом фонд будет работать порядка трех лет, поэтому срок предоставления средств может быть пролонгирован», - отметил Поздышев. По его словам, по итогам работы фонда Ценбробанк рассчитывает вернуть 40-60% средств, затраченных на санацию.

Поздышев добавил, что необходимые структурные изменения в банке «Траст» завершат к концу 2018 года. При этом будут приняты законодательные изменения, которые позволят «Трасту» сдать банковскую лицензию не через механизм ликвидации, а на основании того, что его единственным кредитором является Центробанк.

Как сообщал сайт kp.ru, Цб принял решение о санации банка «Траст» в декабре 2014 года. Тогда дыра в капитале кредитной организации оценивалась в 67 млрд рублей.

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