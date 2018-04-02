2018-04-02T20:09:26+03:00
Политика

Сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции Ракка

В опубликованном бойцами коммюнике сообщается, что они не потерпят «оккупационного присутствия» США, Турции и их союзников на севере арабской республики
Денис СУХОВ
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Сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции РаккаСирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции РаккаФото: REUTERS
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Бойцы союзного Дамаску Народного ополчения Ракки обстреляли из минометов американскую военную базу на севере Сирии.

Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ополченцев.

«После разведывательных мероприятий народное ополчение Ракки осуществило спецоперацию, целью которой являлся военный штаб США на базе бывшей военной части 93 бригады в районе Эйн-Исса в 70 километрах севернее Ракки. Осуществлен огонь несколькими минометными снарядами по определенным целям без каких-либо потерь с нашей стороны», - сообщили в пресс-службе.

В коммюнике подчеркивается, что ополчение Ракки не намерено терпеть присутствие Турции, США и их союзников на территории Сирии.

«Не расслабляйтесь днем и ночью, наше оружие достанет вас, где бы вы ни были… операция «Гнев Евфрата» началась», - бодро добавляют ополченцы.

На данный момент это первая известная операция Народного ополчения Ракки, которое было сформировано 26 марта местными арабскими племенами для противодействия курдам, контролирующим регион при поддержки США. Напомним также, что официальный Дамаск рассматривает действия Турции и США на севере Сирии как иностранную интервенцию.

Как сообщал сайт «КП», ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска «выбили дух» из «Исламского государства» (запрещена в РФ) и в ближайшее время покинут Сирию.

Вывод американских военных с контролируемых курдами сирийских территорий может подстегнуть расширение турецкой военной операции — в Анкаре неоднократно заявляли, что после установления контроля над каноном Африн боевые действия против курдов продолжатся в Манбидже.

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