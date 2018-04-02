2018-04-02T20:40:10+03:00
Политика

СМИ: Киев предложил провести встречу по миротворцам в Донбассе без участия России

Саммит лидеров Украины, Франции и Германии может состояться в мае в немецком Ахене
Денис СУХОВ
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СМИ: Киев предложил провести встречу по миротворцам в Донбассе без участия РоссииСМИ: Киев предложил провести встречу по миротворцам в Донбассе без участия РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Лидеры Украины, Франции и Германии могут провести саммит по вопросам размещения миротворцев в Донбассе, при этом российская сторона на встрече представлена не будет.

По данным газеты «Коммерсантъ», с соответствующей инициативой выступила администрация президента Украины. Саммит может состояться в немецком Ахене, на полях церемонии по вручению престижной международной премии имени императора Карла Великого. Ожидается, что в этом году ее получит глава французского государства Эмманюэль Макрон.

Подготовка к трехстороннему саммиту начнется 10 апреля, во время визита украинского президента в Германию, где он проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По словам источников издания, очередной виток напряженности в отношениях России с Западом практически исключает участие президента РФ Владимира Путина в саммите. Однако Кремль наверняка уведомят о подготовке встречи. Кроме того, вопрос размещения миротворцев в Донбассе вероятно будет поднят в ходе визита Макрона в Москву и Санкт-Петербург в мае этого года.

В свою очередь собеседник газеты из МИ РФ подчеркнул, что Москва ничего не имеет против встреч такого рода.

«Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах в Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся», - цитирует издание слова источника.

Как сообщал сайт «КП», и Москва, и Киев поддерживают идею размещения миротворческой миссии в Донбассе.

Согласно российскому проекту, «голубые каски» должны в первую очередь появится на линии разграничения сторон и обеспечить безопасность наблюдателей ОБСЕ. При этом развертывание миротворцев возможно только с согласия властей ДНР и ЛНР.

Украинская сторона настаивает на размещении миротворцев на все территории Донбасса, но прежде всего, вдоль границы с Россией.

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