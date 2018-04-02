2018-04-02T22:17:35+03:00
В мире

Россельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт белорусского картофеля

Специалисты ведомства заподозрили белорусских производителей в реэкспорте продукции из Египта, запрещенной по санитарным соображениям
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments7
Россельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт белорусского картофеляРоссельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт белорусского картофеляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Россельхознадзор пригрозил временно ограничить поставки в Россию белорусского картофеля после того, как обнаружил в одной из партий запрещенный египетский картофель.

С 16 марта служба ограничила импорт египетского картофеля из-за найденных в нем бактерий. Однако 30 марта была зафиксирована попытка ввезти в Россию 18-тонную партию продукции из арабской республики под видом белорусского картофеля из города Столин Брестской области.

В Россельхознадзоре уточнили, что на картофель были выданы международная товарно-транспортная накладная, а также ​фитосанитарный сертификат Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений. Однако маркировки на упаковках свидетельствовали о египетском происхождении продукта.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения из Республики Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», - заявили в службе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Из Восточной Гуты по гуманитарном коридорам вышли более 154 тысяч человек
Турция выдала «Росатому» разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»
В столкновениях в секторе Газа погибли 18 палестинцев
Mail.Ru Group разрешила кредиторам анализировать профили пользователей «Вконтакте»
США готовят новые пошлины на китайские товары
Следователи обнаружили высоковольтную проводку в батутном зале ТЦ «Зимняя вишня»
Путин обсудил Сирию и Ближний Восток с президентом Египта
«Газпром» зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с «Нафтогазом»
В МИД РФ не знают о подготовке встречи по миротворцам в Донбассе без участия России
Москва не примет итогов расследования «дела Скрипаля» без участия российских экспертов
Визы в Португалию в 2018 году: С 1 апреля власти страны начали выдавать россиянам годовой Шенген
СМИ: Киев предложил провести встречу по миротворцам в Донбассе без участия России
Сирийские ополченцы обстреляли американскую военную базу в провинции Ракка
Росавиация предложила «Саратовским авиалиниям» добровольно отказаться от авиаперевозок
Семеро американских военных устроили драку в ночном клубе Румынии
ЦБ создаст фонд «плохих долгов» на базе банка «Траст»
Госдума подготовила заявление, осуждающее Латвию за введение губительной для нацменьшинств языковой реформы
Скончалась бывшая жена экс-президента ЮАР Нельсона Манделы
Россия и Абхазия начали совместные военно-тактические учения
Турция наделила проект АЭС «Аккую» статусом стратегической инвестиции
Встреча Путина и Трампа в Вашингтоне: Белый дом подтвердил, что американский лидер пригласил российского президента в США
Лавров обвинил Запад в «откровенной лжи» по «делу Скрипаля»
Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на президентских выборах в Египте
Путин примет участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую» в Турции
Медведев выступил за публикацию тарифов на жилищные услуги
Томаты и С-400: В Кремле назвали темы переговоров Путина и Эрдогана
Йог из России разбился насмерть, упав со скалы в Индии