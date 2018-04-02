Россельхознадзор пригрозил временно ограничить импорт белорусского картофеля

2 Апр 22:15 2018-04-02T22:17:35+03:00

Специалисты ведомства заподозрили белорусских производителей в реэкспорте продукции из Египта, запрещенной по санитарным соображениям

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Россельхознадзор пригрозил временно ограничить поставки в Россию белорусского картофеля после того, как обнаружил в одной из партий запрещенный египетский картофель.

С 16 марта служба ограничила импорт египетского картофеля из-за найденных в нем бактерий. Однако 30 марта была зафиксирована попытка ввезти в Россию 18-тонную партию продукции из арабской республики под видом белорусского картофеля из города Столин Брестской области.

В Россельхознадзоре уточнили, что на картофель были выданы международная товарно-транспортная накладная, а также ​фитосанитарный сертификат Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений. Однако маркировки на упаковках свидетельствовали о египетском происхождении продукта.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля продовольственного происхождения из Республики Беларусь в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», - заявили в службе.