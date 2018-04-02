2018-04-02T22:27:34+03:00
Политика

В МИД РФ не знают о подготовке встречи по миротворцам в Донбассе без участия России

Ранее СМИ сообщили о планах лидеров Украины, Франции и Германии провести трехсторонний саммит в немецком Ахене
Денис СУХОВ
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В МИД РФ не знают о подготовке встречи по миротворцам в Донбассе без участия РоссииВ МИД РФ не знают о подготовке встречи по миротворцам в Донбассе без участия РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Министерстве иностранных дел РФ пока не располагают информацией о подготовке трехсторонней встречи Украины, Франции и Германии по поводу размещения миротворцев в Донбассе.

«В МИД России о такой встрече пока ничего не знают», - цитирует агентство РИА Новости слова источника из министерства.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в Киеве сообщила, что администрация украинского президента предложила провести встречу с лидерами Франции и Германии.

Трехсторонний саммит, посвященный вопросам размещения миротворческой миссии в Донбассе, может состояться в мае в немецком городе Ахен без участия российской стороны.

В свою очередь неназванный собеседник издания в МИД РФ заявил, что Москва не против встреч такого рода, так как любые решения касательно размещения миротворческой миссии в Донбассе будут приниматься только в рамках Совбеза ООН.

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