2018-04-02T23:43:22+03:00
Общество

Mail.Ru Group разрешила кредиторам анализировать профили пользователей «Вконтакте»

Специальный сервис получит доступ только к актуальным открытым данным аккаунтов соцсети
Денис СУХОВ
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Mail.Ru Group разрешил кредиторам анализировать профили пользователей «Вконтакте»Mail.Ru Group разрешил кредиторам анализировать профили пользователей «Вконтакте»Фото: Анастасия Осипова
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Национальное бюро кредитных историй разработало специальный сервис, который будет анализировать аккаунты заемщиков в социальных сетях.

По данным РБК, технологическую помощь в разработке сервиса оказала компания Mail.Ru Group, которой принадлежат популярные соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники». Таким образом, одно из крупнейших российских бюро кредитных историй получит возможность использовать данные пользователей ресурсов Mail.Ru для оказания услуг своим клиентам.

Представитель Mail.Ru Group отметил в интервью изданию, что сервис получит доступ только к актуальной открытой информации, которую владелец профиля в соцсети не решился скрыть или удалить.

Компания не раскрывает условий сотрудничества с НБКИ. При этом в Mail.Ru Group подчеркивают, что продолжат бороться с попытками несанкицонированного сбора информации о пользователях своих соцсетей.

Как сообщал сайт «КП», ранее профилями пользователей популярных соцсетей заинтересовался Госдепартамент США: американские дипломаты намерены запрашивать адреса аккаунтов у желающих получить визу, в том числе туристическую.

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