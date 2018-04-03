2018-04-03T00:24:49+03:00
Экономика

Турция выдала «Росатому» разрешение на строительство первого блока АЭС «Аккую»

В церемонии закладки фундамента во вторник примут участие Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган
Юлия ДИВЕЕВА
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«Росатом» в ближайшее время начнет строительство АЭС «Аккую» в Турции«Росатом» в ближайшее время начнет строительство АЭС «Аккую» в ТурцииФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию «Росатому» на строительство первого блока АЭС «Аккую». В ведомстве проект признали соответствующим всем требованиям.

Церемония закладки фундамента первого блока АЭС состоится во вторник, 3 апреля. Ожидается, что в ней примут участие президенты Росси и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что Анкара придала проекту статус «стратегической инвестиции» что должно помочь его реализации. На сегодняшний день идет процедура отбора соинвесторов. По словам министра энергетики России Александра Новака, первая фаза строительных работ начнется в ближайшее время.

Напомним, что 49% в компании «Аккую Нуклеар» должен был купить турецкий консорциум Cengiz-Kolin-Kalyon. Однако в феврале этого года СКК отказался от сделки, объяснив это коммерческими разногласиями.

Новым инвестором этого проекта может стать турецкая государственная энергокомпания EUAS ICC. Также интерес к активу проявляют инвесторы из третьих стран.

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