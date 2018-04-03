Из Восточной Гуты по гуманитарном коридорам вышли более 154 тысяч человек
За время работы гуманитарных коридоров из Восточной Гуты было выведено более 154 тысяч человек. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
Он отметил, что с 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тысяч 376 человек.
«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тысяч 286 человек», — уточнил Евтушенко.
Только за минувшие сутки территорию в районе населенного пункта Эль-Вафидин покинули 1 тысяча 146 боевиков и членов их семей. Центр по примирению помогает людям в населенных пунктах Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька вернуться как можно скорее к мирной жизни, передает ТАСС.
Так в населенном пункте Эрбин 2 апреля мирным жителям выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тысячи порций горячей пищи.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне при операции по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты были освобождены 34 человека, которых бандиты держали в плену.