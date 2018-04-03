Из Восточной Гуты по гуманитарном коридорам вышли более 154 тысяч человек

СЕГОДНЯ 00:39 2018-04-03T00:40:07+03:00

За неделю из населенного пункта Дума вышли 30 тысяч 376 человек. Фото: REUTERS

За минувшие сутки территорию населенного пункта Эль-Вафидин покинули 1 тысяча 146 боевиков и членов их семей

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За время работы гуманитарных коридоров из Восточной Гуты было выведено более 154 тысяч человек. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что с 28 февраля из населенного пункта Дума вышли 30 тысяч 376 человек.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 154 тысяч 286 человек», — уточнил Евтушенко.

Только за минувшие сутки территорию в районе населенного пункта Эль-Вафидин покинули 1 тысяча 146 боевиков и членов их семей. Центр по примирению помогает людям в населенных пунктах Эрбин, Джаубар, Айн-Терма и Замалька вернуться как можно скорее к мирной жизни, передает ТАСС.

Так в населенном пункте Эрбин 2 апреля мирным жителям выдано более 1 тысячи продуктовых наборов и приготовлено 1,3 тысячи порций горячей пищи.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, накануне при операции по выводу боевиков группировки «Фейлак Ар-Рахман» из Восточной Гуты были освобождены 34 человека, которых бандиты держали в плену.