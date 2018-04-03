Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon стартовала с мыса Канаверал

СЕГОДНЯ 01:03 2018-04-03T01:03:34+03:00

Космический грузовик доставит на МКС продукты и материалы для научных экспериментов

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С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компания SpaceX. Она вывела в космос корабль Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции (МКС).

Запуск, который ранее неоднократно переносили, состоялся в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Dragon везет на МКС груз массой 2,63 тонны. Он доставит продукты и материалы для научных экспериментов, в том числе приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции.

Грузовик должен пристыковаться к станции 4 апреля. Космический корабль Dragon уже в 14-й раз по заказу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) доставляет продовольствие и необходимые материалы на орбитальную станцию, передает ТАСС.

На МКС сейчас работают россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, японец Норисигэ Канаи, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл.