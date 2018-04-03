В Греции совершено покушение на двух сотрудников посольства Ирана

СЕГОДНЯ 01:58 2018-04-03T01:58:38+03:00

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В Афинах совершено покушение на жизнь двух сотрудников посольства Ирана. Об этом сообщила полиция Греции.

Инцидент произошел в прошлую среду, 28 марта. Неизвестный мужчина, вооруженный с ножом пришел к дипмиссии, и напал на двух дипломатов. Они оба получили ранения.

Как стало известно, покушение совершил 47-летний гражданин Ирана. Полиция провела расследование и 1 апреля арестовала преступника. Подозреваемый признался в нападении, а также в двух случаях поджога входа в посольство, совершенных ранее.

Иранец арестован. Дело было передано прокурору районного суда в столице Греции, передает РИА Новости.