2018-04-03T01:58:38+03:00
Происшествия

В Греции совершено покушение на двух сотрудников посольства Ирана

Иранец набросился на дипломатов с ножом
Юлия ДИВЕЕВА
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Полиция Греции задержала напавшего с ножом на сотрудников посольства ИранаПолиция Греции задержала напавшего с ножом на сотрудников посольства ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Афинах совершено покушение на жизнь двух сотрудников посольства Ирана. Об этом сообщила полиция Греции.

Инцидент произошел в прошлую среду, 28 марта. Неизвестный мужчина, вооруженный с ножом пришел к дипмиссии, и напал на двух дипломатов. Они оба получили ранения.

Как стало известно, покушение совершил 47-летний гражданин Ирана. Полиция провела расследование и 1 апреля арестовала преступника. Подозреваемый признался в нападении, а также в двух случаях поджога входа в посольство, совершенных ранее.

Иранец арестован. Дело было передано прокурору районного суда в столице Греции, передает РИА Новости.

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