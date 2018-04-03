Пользователи Интернета сообщили о проблемах в работе YouTube

СЕГОДНЯ 02:46 2018-04-03T02:50:46+03:00

Сейчас все ошибки на сервисе устранены

Изменить размер текста: A A

Интернет-пользователи в России и за рубежом сообщают о сбоях в работе видеосервиса YouTube.

Больше всего таких сообщений поступает из Украины, Росии, Белоруссии, Германии, Швеции, Испании, Италии, Франции, Великобритании, а также из США, Канады и Бразилии.

Наибольшее количеств сообщений зафиксировано 2 апреля 2018 года в 22:55:24. Позже волна возмущений пошла на спад, а к 02:00 ночи пользовали сообщали , что сайт работает без проблем, следует из публикаций на странице Downdetector.

Сбой проявлялся в том, что пользователи не могли открыть чей-либо канал, а также в проблемах при попытках оставить комментарий. В официальном Twitter сервиса YouTube руководство компании сообщило, что над исправлением ошибки уже работают.

Фото: скриншот экрана

Напомним, как рассказывал сайт "КП", последний раз такой сбой произошел в работе видеохостинга YouTube 22 июня 2016 года. При попытке зайти на сайт появлялось сообщение с ошибкой 500 – Internal Server Error.