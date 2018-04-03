В пригороде Торонто в крупном ДТП со спорткарами погибла женщина

СЕГОДНЯ 03:59 2018-04-03T04:00:06+03:00

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В пригороде канадского Торонто произошло крупное ДТП с участием шести автомобилей, в том числе двух спорткаров. В результате аварии погибла женщина.

Как стало известно, два автомобиля - Lamborghini и Mercedes устроили гонки на трассе в Ричмонд-Хилле. Один из них выехал на встречную полосу и спровоцировал аварию. Водитель Toyota, инструктор по вождению одной из автошкол, был вынужден маневрировать, чтобы не столкнуться с итальянской машиной лоб в лоб.

Водитель Lamborghini с тяжелыми травмами госпитализирован, а его 32-летняя пассажирка скончалась на месте. На фото видно, что спорткар от удара превратился в груду железа. Пострадала также Toyota и еще две машины. Спорткар Mercedes не получил повреждений, сообщил телеканал CBC.

В больницу доставлен автоинструктор и пассажир еще одного автомобиля. Полиция воздерживается от комментариев. Следователи ищут свидетелей и собирают любые изображения или видео, которые могут помочь им.