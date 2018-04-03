Данилко рассказал выступлениях Сердючки на закрытых мероприятиях в России

СЕГОДНЯ 04:54 2018-04-03T08:11:08+03:00

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Актер Андрей Данилко признался, что его персонаж Верку Сердючку приглашают в Россию, и она поет на закрытых мероприятиях.

«Конечно, я работаю только на закрытых мероприятиях, это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция: гуляет, допустим, муж украинец, она русская или еврейка, они собираются… Мы там начинаем «Червону руту» или «гоп-гоп-гоп», и они все радуются, они все переживают», - рассказал артист.

Он отметил, что такие выступления – личное дело каждого. По словам Данилко, он прекрасно понимает украинских актеров или музыкантов, соглашающихся на работу в России, передает РИА Новости.

«Это такие же обычные люди, которые пытаются зарабатывать деньги. Это дело каждого, я уважаю позицию любого человека. Я прекрасно понимаю, почему они там выступают: у всех коллективы, артист — это работодатель», — сказал Данилко.

Кроме того, певец считает активистов, срывающих концерты, «проплаченными». По его мнению, такие акции «это лишь банальная попытка пропиариться».

Напомним, ранее сайт «КП» рассказывал, что украинский актер назвал глупым запрет на показ российских фильмов на Украине. Он отметил, что любой желаюзщий может зайти в интернет и посмотреть российские сериалы или кино.

Данилко также осудил внесение российских актеров и музыкантов в «черный список» и запрет для них на въезд на территорию Украины.