Савченко опубликовала концепцию изменений в политической системе Украины
Арестованная властями Украины по подозрению в подготовке теракта депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала свою концепцию изменений, которые она предлагает внести в политическую систему Украины. Документ заключенная разместила на своей странице в Facebook.
По мнению Савченко, на Украине необходимо провести перепись населения, поскольку последняя проводилась в 2001 году. Также пришла необходимость начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, позволив гражданам отзывать депутатов.
Также депутат предлагает внести изменения в судебную и правоохранительные системы, которые позволят гражданам напрямую избирать глав местной полиции и председателей судов.
Ко всему прочему, председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» заявляет, что пора изменить территориальное устройство Украины, поделив республику на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тысяч человек.
Депутат отметила, что ее концепция основывается «на природном укладе-мировоззрении», которому издревле следовали украинцы, и «на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности».
Возможно, концепция задумывалась как избирательная платформа для президентской кампании, в которой, как сообщал ранее сайт kp.ru, Надежда Савченко планирует принять участие.
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