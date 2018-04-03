2018-04-03T05:29:14+03:00
Политика

Савченко опубликовала концепцию изменений в политической системе Украины

Депутат предлагает изменить территориальное деление страны, провести перепись населения и инвентаризацию ресурсов
Юлия ДИВЕЕВА
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Депутат Верховной рады Надежда СавченкоДепутат Верховной рады Надежда СавченкоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Арестованная властями Украины по подозрению в подготовке теракта депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала свою концепцию изменений, которые она предлагает внести в политическую систему Украины. Документ заключенная разместила на своей странице в Facebook.

По мнению Савченко, на Украине необходимо провести перепись населения, поскольку последняя проводилась в 2001 году. Также пришла необходимость начать паспортизацию населенных пунктов и инвентаризацию ресурсов, а также изменить избирательную систему, позволив гражданам отзывать депутатов.

Также депутат предлагает внести изменения в судебную и правоохранительные системы, которые позволят гражданам напрямую избирать глав местной полиции и председателей судов.

Ко всему прочему, председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» заявляет, что пора изменить территориальное устройство Украины, поделив республику на новые административные единицы (общины) с населением 120-150 тысяч человек.

Депутат отметила, что ее концепция основывается «на природном укладе-мировоззрении», которому издревле следовали украинцы, и «на реальной демократии, а не на той, которую создали политики современности».

Возможно, концепция задумывалась как избирательная платформа для президентской кампании, в которой, как сообщал ранее сайт kp.ru, Надежда Савченко планирует принять участие.

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