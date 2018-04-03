Вашингтон надеется избежать эскалации торговой войны с Китаем

СЕГОДНЯ 07:25 2018-04-03T07:27:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Вашингтон надеется, что введение США и Китаем взаимных пошлин не перерастет в постоянную гонку, которая приведет к эскалации в торговых отношениях между странами. Об этом сообщил глава Национального совета по торговле при Белом доме, помощник президента США Дональда Трампа Питер Наварро.

«Я не думаю, что это будет происходить в режиме «действие – ответ», - сказал он.

При этом Наварро заверил, что президент Дональд Трамп «твердо привержен курсу, который уравняет правила игры между Соединенными Штатами и Китаем» в торговле, передает ТАСС.

«Китайская сторона должна очень тщательно подумать над тем, какие действия она предпринимает, потому что американский народ не собирается терпеть такое отношение», - подчеркнул помощник глав государства.

Как сообщал сайт kp.ru, со 2 апреля в Китае вступили в силу в отношении 128 импортируемых из США товаров. Таким образом Пекинответил на ранее введенные Вашингтоном пошлины на сталь и алюминий.

В ответ Белый дом пообещал, что Соединенные Штаты подготовят список китайских товаров, на которые будут введены дополнительные импортные пошлины. Перечень будет опубликован на этой неделе в пятницу.