Акции Tesla упали на 5% после смертельного ДТП и шутки о банкротстве

СЕГОДНЯ 07:51 2018-04-03T08:02:26+03:00

Напомним, что в феврале компания в своих отчетах указала, что ее потери выросли до $675 млн

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Цена акций компании Tesla в понедельник упала на 5,1%. В конце торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже за штуку давали 252 доллара и 48 центов.

Такое резкое падение объясняется чередой негативных событий, которые сказались на имидже компании. Одно из них ДТП со смертельным исходом, в котором участвовала Tesla Model X. Машина ехала на автопилоте, попала в аварию и загорелась. Водитель автомобиля скончался от полученных травм.

На следующий день в руководстве Tesla приняли решение отозвать 123 тысячи седанов модели S из-за проблем с гидроусилителем руля, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в День дурака, 1 апреля, глава компании Илон Маск опубликовал шуточный твит о банкротстве. Он написал, что Tesla «целиком и полностью обанкротилась», несмотря на попытки поправить дела продажей пасхальных яиц.

Отметим, что международное агентство Moody's понизило рейтинг Tesla, подчеркнув недостаток ликвидности у автопроизводителя. В феврале компания Tesla опубликовала финансовую отчетность по итогам четвертого квартала 2017 года. В документах сообщается, что ее потери выросли до $675 млн по сравнению с $121 млн за тот же период годом ранее.