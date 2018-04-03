Британцы испугались новой российской авиабомбы-невидимки "Дрель"
Новая российская авиационная бомба "Дрель" напугала британские СМИ, которые уже назвали данную разработку "очередным сигналом агрессии со стороны Кремля".
Особую обеспокоенность поданных королевства вызвал тот факт, что созданный в РФ боеприпас может быть сброшен на вражескую территорию без вторжения в ее воздушное пространство. Кроме того, авиабомба остается абсолютно невидимой для радаров.
По данным издания Daily Express, одна такая "Дрель" включает в себя 15 самоприцеливающихся суббоеприпасов, которые могут уничтожить целую танковую колонну или ракетную батарею. И это, по словам британцев, только усиливает опасения относительно возможного начала третьей мировой войны.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон уже предупредил, что "новая военная игрушка [президента РФ Владимира] Путина" должна восприниматься всерьез.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 500-килограммовая планирующая авиабомба "Дрель" может поступить на вооружение российских Воздушно-космических сил в 2018 году. Ею вооружат самолеты оперативно-тактической авиации.
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