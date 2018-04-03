В Кремле не слышали об исключении России из саммита по Донбассу

СЕГОДНЯ 09:48 2018-04-03T09:49:04+03:00

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Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ему ничего неизвестно о намерении лидеров «нормандской четверки» провести встречу без России.

«Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения», - сказал Ушаков.

Ранее СМИ распространили информацию, что саммит в немецком городе Ахене может пройти без участия России, якобы Германия, Франция и Украина обсудят размещение в Донбассе миротворцев ООН. Сообщалось также, что перед саммитом пройдет пройдет «подготовительная работа» - президент Украины Петр Порошенко якобы посетит 10 апреля Берлин и проведет переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Напомним, с 2014 года на юго-востоке идет противостояние Киева и самоопределившихся ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота Украины в феврале 2014 года. В результате конфликта погибло больше 10 тысяч человек, по данным ООН.