Роспотребнадзор предупредил о начале сезона активности клещей

СЕГОДНЯ 10:04 2018-04-03T10:04:50+03:00

От клещевого вирусного энцефалита уже привились около полумиллиона человек

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) начала еженедельный мониторинг за нападениями клещей и инфекциями, которые передаются через их укусы.

Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, с 15 марта 2018 года в 24 субъектах России уже пострадали 450 человек, в том числе около 220 детей. Отмечается, что этот показатель ниже среднего за последние годы.

По информации на 30 марта, от клещевого вирусного энцефалита привились около полумиллиона человек. В Республике Крым, Краснодарском крае, Астраханской, Ростовской областях уже проведены акарицидные обработки на площади более 215 га.

Пока не зарегистрированы случаи заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Инфекционное заболевание отличается поражением центральной нервной системы и может приводить к инвалидности и смерти, напомнили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

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