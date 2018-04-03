Число отравившихся на свадьбе в Бишкеке превысило 220 человек

СЕГОДНЯ 10:14 2018-04-03T10:14:51+03:00

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Число людей, отравившихся во время праздничного банкета в одном из ресторанов Бишкека, возросло до 222 человек. Такие цифры привели в министерстве здравоохранения Киргизии.

Напомним, что ранее сообщалось лишь о 173 пострадавших, которые были доставлены в больницы после празднования свадьбы в заведении под названием "Ала-Тоо" в субботу, 31 марта.

"По последним данным, за медицинской помощью в Бишкеке обратились 198 человек. Из них в инфекционные больницы госпитализирован 131 гражданин, в том числе 25 детей и подростков", - сообщили в Минздраве, подчеркнув, что остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Между тем, еще 24 участника банкета были доставлены в больницы других регионов республики все с тем же диагнозом - отравление. Состояние здоровья всех пострадавших находится в пределах легкой и средней степени тяжести.

В скором времени будут известны результаты лабораторных исследований изъятых в ресторане продуктов. По предварительным данным, причиной массового отравления могли стать блюда из курицы или рыбы.

Как сообщает ТАСС, в последний раз санитарная проверка в этом ресторане проводилась в октябре 2017 года. Само заведение в настоящий момент временно закрыто.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ГУ МВД Бишкека уже возбудило уголовное дело по двум статьям о нарушении санитарно-эпидемиологических норм и производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.