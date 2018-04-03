На западе Москвы в палате зарезали пациента

СЕГОДНЯ 10:31 2018-04-03T10:31:23+03:00

Убийцы проникли в палату под покровом ночи и действовали бесшумно, нанеся мужчине несколько ножевых ранений

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В больнице на западе Москвы неизвестным зарезан один из пациентов клиники. Инцидент произошел в ночь на 3 апреля. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета.

"Утром 3 апреля в палате городской больницы на улице Алябьева обнаружено тело мужчины 1956 года рождения. На теле обнаружено два ножевых ранения", — рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По горячим следам полицейскими установлено, что злоумышленники или злоумышленник проникли в отделение 51-й ГКБ воспользовавшись поддельными магнитными карточками для входа на территорию клиники. В момент нападения в палате были другие пациенты. Однако они практически ничего не слышали.

Следствием уже начато уголовное производство по статье «убийство», которая предполагает до 15 лет заключения. Мотивы убийцы или убийц выясняются полицейскими. Опрашивается персонал больницы и просматриваются камеры видеонаблюдений, чтобы восстановить картину произошедшего.