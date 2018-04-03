Появилось видео пресечения передачи секретных карт иностранцам
Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области совместно с коллегами из управлений службы безопасности по Республике Крым, городу Севастополю и Омской области предотвратили передачу секретных военных карт иностранцам. В Сети появилось видео, на котором силовики изымают топографические материалы и выносят предупреждения задержанным.
Уточняется, что оперативно-розыскные мероприятия проходили одновременно в Екатеринбурге, Симферополе и Омске. В результате были задержаны три россиянина, в том числе два уральских пенсионера, и один гражданин Украины. У них обнаружили электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ, на которых, среди прочего, было указано расположение завода по изготовлению ядерного оружия.
В Екатеринбурге задержали двоих пенсионеров, собиравших секретные военные карты.
Ранее "КП" - Екатеринбург сообщал о том, что задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости осуществления государственной измены и шпионажа. К настоящему моменту все они уже признали свою вину и пообещали перестать собирать засекреченные карты.
Между тем, известно, что один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение государственной измены.