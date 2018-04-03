СКР возбудил уголовное дело против главы МВД Украины Авакова

СЕГОДНЯ 10:42 2018-04-03T10:42:58+03:00

Министра обвиняют в препятствовании российским гражданам воспользоваться своим правом голоса в день выборов президента

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Его обвиняют в воспрепятствовании гражданам России воспользоваться своим избирательными правами в день выборов президента (пункт «в» части 2 статьи 141 УК РФ).

«В результате преступных действий Авакова и иных лиц были грубо нарушены законные права и интересы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации», - сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, 18 марта 2018 года по распоряжению Авакова сотрудники МВД Украины оцепили дипломатические учреждения в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, где находились избирательные участки. Россиян в здания не пропускали. Следует отметить, что дипотношения между странами на то время разорваны не были, как и договор о дружбе и сотрудничестве, пишет сайт kp.ru.

О планах не допустить россиян на избирательные участки на территории Украины Аваков сообщал заранее. По словам министра, российские выборы нарушали законы Украины. МИД страны советовал гражданам РФ ехать голосовать в свою страну.