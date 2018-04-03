ВВС США перебросят пять конвертопланов Osprey на базу в Токио

СЕГОДНЯ 10:47 2018-04-03T10:47:25+03:00

По данным СМИ, на основной территории Японии они будут развернуты впервые

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В конце недели на американскую военно-воздушную базу Иокота в черте Токио будут переброшены пять транспортных конвертопланов Osprey CV-22. Об этом во вторник, 3 апреля, объявило командование ВВС США в Японии.

Как сообщило информационное агентство Kyodo, на основной территории Японии конвертопланы будут развернуты впервые. При этом в течение нескольких лет количество Osprey на базе Иокота будет доведено до десяти. Также для обслуживания техники предполагается перебросить в общей сложности 450 человек.

Сейчас 22 Osprey в модификации MV-22 находятся на отдаленном южном японском острове Окинава. Они служат для нужд морской пехоты.

Конвертопланы могут летать как вертолет или самолет, меняя направление своих винтов из вертикального в горизонтальное. Osprey способны перевозить от 24 до 32 человек с вооружением на расстояние более 1600 км с крейсерской скоростью свыше 440 км/ч.