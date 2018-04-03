2018-04-03T10:58:12+03:00
Происшествия

Российское судно "Янтарь" прекратило поиски аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

Об этом сообщила сестра одного из членов экипажа пропавшей в ноябре субмарине
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Аргентинские власти признали, что никто из 44 членов экипажа не мог выжить, но продолжали искать подлодкуАргентинские власти признали, что никто из 44 членов экипажа не мог выжить, но продолжали искать подлодкуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российское океанографическое судно "Янтарь" прекратило участие в поисковой операции, которая направлена на установление местоположения пропавшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан".

"Нам сказали, что оно отправилось в Уругвай, а затем пойдет в Буэнос-Айрес, но уже не вернется в зону поиска", - цитирует агентство Telam сестру одного из членов экипажа, которая ссылается на данные представителей Военно-морских сил республики.

Между тем, официального подтверждения таких сообщений пока не поступало, однако, почетный консул РФ в Мар-дель-Плате Хорхе Кузнецов признал, что подобные слухи, действительно, имеют место, передает ТАСС.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, аргентинская дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь в ноябре 2017 года. В момент исчезновения субмарины специалисты зафиксировали сигнал о сильном одиночном взрыве.

Ввласти Аргентины признали, что никто не смог выжить в таких условиях - у людей на борту просто закончился бы воздух, однако, они продолжали искать подлодку совместо с более чем 10 другими странами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24