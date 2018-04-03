Российское судно "Янтарь" прекратило поиски аргентинской подлодки "Сан-Хуан"

СЕГОДНЯ 10:58 2018-04-03T10:58:12+03:00

Аргентинские власти признали, что никто из 44 членов экипажа не мог выжить, но продолжали искать подлодку Фото: REUTERS

Об этом сообщила сестра одного из членов экипажа пропавшей в ноябре субмарине

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Российское океанографическое судно "Янтарь" прекратило участие в поисковой операции, которая направлена на установление местоположения пропавшей в ноябре прошлого года подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан".

"Нам сказали, что оно отправилось в Уругвай, а затем пойдет в Буэнос-Айрес, но уже не вернется в зону поиска", - цитирует агентство Telam сестру одного из членов экипажа, которая ссылается на данные представителей Военно-морских сил республики.

Между тем, официального подтверждения таких сообщений пока не поступало, однако, почетный консул РФ в Мар-дель-Плате Хорхе Кузнецов признал, что подобные слухи, действительно, имеют место, передает ТАСС.

Напомним, что, как сообщал ранее сайт kp.ru, аргентинская дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь в ноябре 2017 года. В момент исчезновения субмарины специалисты зафиксировали сигнал о сильном одиночном взрыве.

Ввласти Аргентины признали, что никто не смог выжить в таких условиях - у людей на борту просто закончился бы воздух, однако, они продолжали искать подлодку совместо с более чем 10 другими странами.