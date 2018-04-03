МИД Венесуэлы направил Швейцарии ноту протеста из-за санкций

СЕГОДНЯ 11:06 2018-04-03T11:06:14+03:00

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МИД Венесуэлы вручил ноту протеста поверенному в делах Швейцарии в Каракасе из-за санкций.

Ранее Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против Венесуэлы. Ограничения, в частности, касаются поставок оружия, техники и оборудования, которое может быть применяться для репрессий. Кроме того, будут заморожены банковские активы, имущество и недвижимость, а также ограничивается въезд в Швейцарию. В черный список были внесены семь высокопоставленных представителей венесуэльских властей.

"Правительство Венесуэлы категорически отвергает эти действия, считая их вмешательством и показателем зависимости от стран-членов ЕС и правительства США. Также напоминаем, что эти меры нарушают фундаментальные нормы устава ООН", — говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

Отмечается, что, по мнению Каракаса, такие шаги Швейцарии не создают условий для диалога и усиливают позиции экстремистов.

"Эти меры угрожают не только стабильности венесуэльского народа, но и создают сложные условия для швейцарских граждан и предприятий, которые находятся в нашей стране", — отмечается в сообщении.