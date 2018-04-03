В Испании перевернулся грузовик с цирковыми слонами

СЕГОДНЯ 11:10 2018-04-03T11:10:32+03:00

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В Испании перевернулся грузовик, который перевозил цирковых слонов. В прицепе ехали пять животных.

Инцидент произошел в провинции Альбасете. Водитель фуры со слонами попытался на трассе обогнать ехавший впереди автомобиль. Не вписавшись, фура врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии один из слонов погиб на месте. Еще два животных получили небольшие травмы, им потребовалась помощь ветеринаров. Испуганные слоны разбрелись по дороге, из-за чего пришлось временно перекрыть движение на этом участке дороги. Позже сотрудникам полиции пришлось загонять всех животных в фургон.

Сообщается, что сам водитель фуры в ДТП не пострадал. На место происшествия выехали пожарные и сотрудники Гражданской гвардии, которые с помощью подъемных кранов убрали с дороги сломанную фуру, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что в настоящее время животных уже погрузили в другую машину, и движение на трассе полностью восстановлено, пишет сайт «Свободная пресса».