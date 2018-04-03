2018-04-03T11:10:32+03:00
Происшествия

В Испании перевернулся грузовик с цирковыми слонами

Одно животное погибло
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Испуганные слоны разбрелись по дорогеИспуганные слоны разбрелись по дорогеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Испании перевернулся грузовик, который перевозил цирковых слонов. В прицепе ехали пять животных.

Инцидент произошел в провинции Альбасете. Водитель фуры со слонами попытался на трассе обогнать ехавший впереди автомобиль. Не вписавшись, фура врезалась в отбойник и перевернулась. В результате аварии один из слонов погиб на месте. Еще два животных получили небольшие травмы, им потребовалась помощь ветеринаров. Испуганные слоны разбрелись по дороге, из-за чего пришлось временно перекрыть движение на этом участке дороги. Позже сотрудникам полиции пришлось загонять всех животных в фургон.

Сообщается, что сам водитель фуры в ДТП не пострадал. На место происшествия выехали пожарные и сотрудники Гражданской гвардии, которые с помощью подъемных кранов убрали с дороги сломанную фуру, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что в настоящее время животных уже погрузили в другую машину, и движение на трассе полностью восстановлено, пишет сайт «Свободная пресса».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Храм УПЦ МП в Ровенской области захватили сторонники непризнанного Киевского патриархата
«Украинские железные дороги» заявили о крупных убытках из-за фиксированных тарифов
Госдума приняла заявление о недопустимости запрета Латвией обучения на русском языке
Транзит российского газа через Украину вырос на 21,3%
Юрий Дудь снял фильм о золотой эпохе MTV
Замглавы Минпромторга: РФ прорабатывает ответ на стальные пошлины США
Система tax free будет запущена в ряде городов ЧМ-2018 с 10 апреля
Новые серии «Простоквашино»: «Союзмультфильм» показал первый эпизод мультфильма
Путин назвал прошедшие президентские выборы в стране максимально прозрачными
Китай может «зеркально» ответить на торговые ограничения США
Савченко предложила Украине свой план реформ: провести перепись и поделить республику
Следователям разрешат допрашивать свидетелей онлайн
Мексика сказала США самим разбираться с "караваном" мигрантов
Бьёрндален объявит об уходе из большого спорта
ВЭБ решил не повышать пенсионный возраст в России
В России введут профстандарт для нянь