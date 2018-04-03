2018-04-03T11:13:31+03:00
Общество

Путин внес в Госдуму антикоррупционные законопроекты

Президент предложил проверять счета юрлиц и арестовывать имущество
Алексей КАРЕЛИН
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1 марта Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поставил задачу продолжать бороться с коррупцией.1 марта Путин во время оглашения послания Федеральному собранию поставил задачу продолжать бороться с коррупцией.Фото: REUTERS
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На выходных президент России Владимир Путин внес в Госдуму несколько антикоррупционных законопроектов. Путин предложил проверять не только счета кандидатов на госдолжности, но и счета дружественных им компаний. Во втором документе говорится об аресте имущества юрлиц, от имени или в интересах которого предлагалась или была дана взятка.

Первый документ рассмотрит на ближайшем заседании комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, сообщил «Известиям» председатель комитета Василий Пискарев. Второй документ обсудят на заседании комитета Госдумы по госстроительству и законодательству после майских праздников.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, генпрокурор Юрий Чайка оценил ущерб от коррупции в 148 млрд рублей за 2,5 лет с 2013 года, ущерб за 2016 год, по оценке Чайки, превысил 78 млрд рублей. 1 марта Путин во время оглашения послания Федеральному собранию заявил о необходимости борьбы с коррупцией.

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