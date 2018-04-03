2018-04-03T11:36:10+03:00
Политика

В Киеве началось многотысячное шествие националистов

Собравшиеся держат в руках партийные и государственные флаги Украины, а также несколько факелов. Движение в центре украинской столицы перекрыто
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Активисты намерены потребовать от киевской власти заняться реальной экономикой и перестать делить Украину на удельные олигархические княжестваАктивисты намерены потребовать от киевской власти заняться реальной экономикой и перестать делить Украину на удельные олигархические княжестваФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО
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Украинские националистические движения решили провести в центре Киева очередное шествие с походом к зданиям Верховной рады, правительства и администрации президента. На сей раз основной лозунг марша "За украинское будущее без олигархов".

Активисты намерены потребовать от киевской власти заняться реальной экономикой и перестать делить Украину на удельные олигархические княжества.

В националистическом марше принимают участие активисты Всеукраинского объединения "Свобода", "Национального корпуса" и "Правого сектора" (запрещен в РФ). В настоящее время собралось уже порядка трех тысяч человек. Все они находятся у стадиона имени Лобановского. Собравшиеся держат в руках партийные и государственные флаги Украины, а также несколько факелов.

Стоит отметить, что в нацполиции украинской столицы о предстоящем шествии было известно заранее. Что позволило правоохранителям взять под усиленный контроль как сам правительственный квартал, так и прилегающие к нему улицы.

В настоящее время перекрыто движение автотранспорта по улице Грушевского. На улицах Институтской и Грушевского установлены агитационные палатки "Национального корпуса" (запрещен в РФ) и ВО "Свободы", сообщают местные СМИ.

Активисты различных украинских националистических движений регулярно проводят в Киеве факельные шествия при полном попустительстве местных властей и правоохранителей. Все это обично сопровождается вандальными выходками и нарушениями общественного порядка.

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