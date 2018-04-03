2018-04-03T11:19:48+03:00
Политика

В населенные пункты Восточной Гуты вернулись больше 40 тысяч мирных жителей

По данным Центра по примирению враждующих сторон, боевики с семьями продолжают выходить из города Дума
Екатерина БОЛГОВА
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Более 40 тысяч мирных жителей вернулись в населенные пункты Восточной ГутыБолее 40 тысяч мирных жителей вернулись в населенные пункты Восточной ГутыФото: REUTERS
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В населенные пункты Восточной Гуты вернулись более 40 тысяч человек. Работу по возвращению мирных жителей организовали правительственные войска Сирии при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон.

"В освобожденных населенных пунктах Арбил, Замалька, Айн-Терма, Джаубар правительственными войсками проводятся мероприятия по очистке от взрывоопасных предметов", - сообщил начальник Центра генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он отметил, что в настоящее время решаются первоочередные задачи восстановления инфраструктуры для скорейшего возвращения мирного населения.

По словам Евтушенко, в свои дома продолжают возвращаться мирные жители Сакбы, Кфар-Батны, Бейт-Савы, Мисрабы, Модиары и Хаззе. С 1 апреля по итогам достигнутых договоренностей продолжается выход боевиков и членов их семей из города Дума.

"В настоящее время вышло более 2 тысяч боевиков и членов их семей", - уточнил он, передает ТАСС.

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