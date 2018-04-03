Красное мясо провоцирует рак кишечника у женщин

СЕГОДНЯ 11:31 2018-04-03T11:31:06+03:00

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Риск развития рака толстой кишки у женщин можно снизить путем соблюдения специальной диеты. К такому заключению пришли ученых из Университета Линдса.

Эксперты провели исследование и сравнили влияние различных типов питания на развитие рака в определенных областях толстой кишки. В результате выяснилось, что у предпочитающих красное мясо женщин показатель этого заболевания на порядок выше, чем у вегетарианок.

При этом ученые отмечают, что на возникновение онкологических заболеваний влияют и другие факторы. Такие как табакокурение, злоупотребление спиртными напитками, а также воспалительные процессы в организме, пишет сайт «Дни.ру».

Для подтверждения своей гипотезы специалисты провели эксперимент с участием 32 тысяч женщин. В течение 17 лет здоровье добровольцев было под тщательным наблюдением. У 462 участниц развился рак толстой кишки. Среди заболевших было на 35% больше тех, кто употребляет красное мясо, передает телеканал «360».