Юрлицам позволят удаленно открывать банковские счета и получать кредиты

СЕГОДНЯ 11:34 2018-04-03T11:35:02+03:00

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С 2019 года в России планируют разрешить представителям юридических лиц удаленно получать кредиты и открывать счета в банках. Личности предполагается устанавливать через Единую биометрическую систему. Этим летом механизм испытают на физических лицах.

Чтобы открыть счет или получить кредит, представителю компании будет достаточно связаться с банком по телефону или скайпу. От клиента потребуют нотариально заверенное подтверждение того, что гражданин представляет названную компанию. Клиент вводит логии и пароль на портале госуслуг, единая биометрическая система (ЕБС) сверяет биотметрические и паспортные данные бизнесмена и дает ответ банку. Паспортные данные гражданина ЕБС получает с помощью Единой системы идентификации и аутентификации.

ЕБС разрабатывается с 2017 года, с 30 июня 2018 года начнется сбор биометрических данных россиян. Оператором системы будет «Ростелеком», каждое обращение к ЕБС обойдется банкам в 200 рублей, пишут «Известия».